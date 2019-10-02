МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок ощутимо снизился по индексам — в район минимумов с конца августа по индексу Мосбиржи.

Существенное падение западных фондовых рынков из-за обострения рисков замедления мировой экономики и новых торговых войн обусловило негативный фон для рынка РФ, отмечают трейдеры.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,43%, до 2719,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17%, до 1313,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Оба индекса РФ обновили минимум с конца августа и начала сентября соответственно.

ВНИЗ ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ

Российский фондовый рынок обвалился в русле негативной динамики основных мировых торговых площадок.

Так, основные европейские фондовые индексы упали по итогам среды на 2,8-3,2%, американские индикаторы сейчас теряют в пределах 2%. Инвесторы опасаются рисков замедления американской экономики на фоне данных института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) о падении индекса деловой активности в промышленности США до минимума за 10 лет.

Кроме того, на горизонте замаячили риски нового торгового конфликта – на этот раз между США и ЕС. Арбитр ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры в отношении ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год из-за субсидирования ЕС европейского авиастроительного концерна Airbus, и Евросоюз поспешил заявить, что готов ответить аналогичными мерами, если США введут торговые санкции в отношении ЕС в рамках этого дела.

Рынок нефти на таком негативе обновил в среду минимумы с начала сентября, и цены на основные марки падают на 2,5%, до 57,4 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки пришло и от данных минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 422,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя на 1,57 миллиона баррелей.

В лидерах падения цены сегодня оказались акции "Мосбиржи" (-3,7%), "Россетей" (-3,3%), НЛМК (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,6%).

Выросли в цене бумаги "Алросы" (+1%), "Фосагро" (+0,4%), "Детского мира" (+0,3%), Polymetal (+0,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кроме экономического негатива давление на глобальные рисковые активы оказывает набирающее обороты расследование деятельности президента США Дональда Трампа, связанной с его контактами с украинской стороной, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи может выступить уровень 2700 пунктов, для индекса РТС – 1300 пунктов. Если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, в ближайшие дни российские фондовые индикаторы могут проверить на прочность данные поддержки", — оценил он.

После преодоления уровня поддержки около 2740 пунктов индекс Мосбиржи может устремиться к технической поддержке в зоне 2680-2700 пунктов, оценил Андрей Хохрин из компании "Иволга капитал".

Пробив поддержку на уровне 2730 пунктов по индексу Мосбиржи, "медведи" подтвердили развитие коррекционного сценария, ближайшей целью которого выступает уровень 2680 пунктов, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"С технической точки зрения, в сложившихся обстоятельствах главной задачей "медведей" выступает пробой августовских минимумов, установленных в районе 2615 пунктов, что наметит в качестве цели снижения отметку 2400 пунктов", — заключил он.