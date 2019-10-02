МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду закрылись снижением в пределах 3% на опасениях замедления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,31%, до 7116,8 пункта, французский CAC 40 — на 3,12%, до 5422,77 пункта, немецкий DAX — на 2,78%, до 11922,82 пункта.

На рынке по-прежнему преобладают беспокойства относительно перспектив роста мировой экономики. Накануне стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США упал до минимума за 10 лет.

"Сейчас замедление, похоже, усиливается на фоне растущей обеспокоенности тем, что продолжающееся ухудшение производственных показателей в какой-то момент начнет проявляться в… секторе услуг", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, напряжения добавило разрешение Всемирной торговой организации (ВТО) на введение США ответных мер против ЕС на 7,5 миллиардов долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus. Акции компании подешевели на 2%.

Акции нефтяной компании BP подешевели на 4,32% после того, как её глава Роберт Дадли заявил, что покинет свой пост. Бумаги Total и Shell подешевели на 3,98% и 3,58% на фоне падения цен на нефть после выхода данных об увеличении её запасов в США.