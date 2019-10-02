МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и снижался к евро, отыгрывая коррекцию на форексе европейской валюты вверх – выше 1,095 доллара.

Рынок нефти падал в среду более чем на 2,5%, ниже 57,5 доллара за баррель сорта Brent, что надавило на рубль, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.58 мск снижался на 2 копейки, до 65,24 рубля, курс евро повышался на 12 копеек, до 71,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в среду вечером сдавал позиции к евро и стабилизировался к доллару, отыгрывая попытки европейской валюты скорректироваться вверх и закрепиться на отметке 1,095 доллара.

При этом ощутимое снижение аппетита к риску на мировых рынках пока не слишком серьезно влияет на курсовую динамику рубля.

Так, основные европейские фондовые индексы упали по итогам среды на 2,8-3,2%, американские индикаторы сейчас теряют в пределах 2%. Инвесторы опасаются рисков замедления американской экономики на фоне данных института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) о падении индекса деловой активности в промышленности США до минимума за 10 лет.

Кроме того, на горизонте замаячили риски нового торгового конфликта – на этот раз между США и ЕС. Арбитр ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры в отношении ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год из-за субсидирования ЕС европейского авиастроительного концерна Airbus, и Евросоюз поспешил заявить, что готов ответить аналогичными мерами, если США введут торговые санкции в отношении ЕС в рамках этого дела.

Рынок нефти на таком негативе обновил в среду минимумы с начала сентября. Давление на нефтяные котировки пришло и от данных минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране, исключая стратегический резерв, за неделю, завершившуюся 27 сентября, увеличились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 422,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя на 1,57 миллиона баррелей.

В итоге доллар вечером почти не менялся к рублю, евро прибавлял 0,3%. Рублевая цена нефти при этом скатилась в район уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар в ходе торгов предпринял неудачную попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля, и можно говорить о попытке американской валюты закрепиться в диапазоне 65–65,5 рубля, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Ближайшей поддержкой для доллара является уровень 65 рублей, а для евро – 71 рубль, оценил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Вероятно, в ближайшие сессии курсы будут консолидироваться около данных значений, считает он.

Принимая во внимание степень корреляции курса рубля с ценой на нефть, которая в последнее время снижается, а также — завершение традиционно оказывающего поддержку национальной валюте налогового периода в России, в ближайшее время нет предпосылок для укрепления рубля по отношению к иностранным валютам, считает Александр Лапидус из компании CFS Management.