США введут пошлины на воздушные суда и с/х продукцию из ЕС 15 октября - Рейтер
ВАШИНГТОН, 2 окт /ПРАЙМ/. США после решения ВТО введут пошлины на воздушные суда в размере 10%, а также 25% пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на торгового представителя США.
Новые пошлины вступят в силу 15 октября.
В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
"Соединенные Штаты введут пошлины в размере 10% на воздушные суда и 25% на другие промышленные и сельскохозяйственные продукты из Европейского союза в рамках штрафных санкций Всемирной торговой организации", — сообщает Рейтер.
По словам чиновника, пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. При этом он не пояснял, на какой объем товаров будут введены новые пошлины.
https://1prime.ru/Financial_market/20191002/830375699.html