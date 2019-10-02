ВАШИНГТОН, 2 окт /ПРАЙМ/. США после решения ВТО введут пошлины на воздушные суда в размере 10%, а также 25% пошлины на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на торгового представителя США.

Новые пошлины вступят в силу 15 октября.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

"Соединенные Штаты введут пошлины в размере 10% на воздушные суда и 25% на другие промышленные и сельскохозяйственные продукты из Европейского союза в рамках штрафных санкций Всемирной торговой организации", — сообщает Рейтер.

По словам чиновника, пошлины не будут распространятся на детали к самолетам. При этом он не пояснял, на какой объем товаров будут введены новые пошлины.