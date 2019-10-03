ВАШИНГТОН, 3 окт /ПРАЙМ/. США намерены начать переговоры с ЕС для решения вопроса вокруг ВТО, основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

"В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьезный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам. Наконец, после 15 лет судебных разбирательств, ВТО подтвердила, что Соединенные Штаты имеют право на введение контрмер в ответ на незаконные субсидии ЕС. Мы ожидаем вступить в переговоры с Европейским союзом, направленные на решение этого вопроса таким образом, чтобы это было выгодно американским работникам", — говорится в опубликованном заявлении Лайтхайзера.

Он объявил о введение новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. "Пошлины будут введены на ряд импортируемых товаров из стран-членов ЕС, при этом основная часть пошлин будет применяться к импорту из Франции, Германии, Испании и Великобритании — четырех стран, ответственных за незаконные субсидии", — подчеркнул Лайтхайзер.

США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин. "Торговое представительство США продолжит переоценку этих пошлин в зависимости от переговоров с ЕС", — следует из комментария.