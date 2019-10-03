БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области отложил до 6 ноября рассмотрение иска компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный" о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.

Судебное заседание отложено в связи с необходимостью согласовать кандидатуры экспертов для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила "Финвижн".

"Стороны согласовывают кандидатуры экспертов по оценке стоимости акций. Спорим по вопросу кандидатур экспертов для назначения судебной экспертизы по определению рыночной цены дополнительной эмиссии", — сказал журналистам после судебного заседания адвокат Evison Holdings (контролируемая инвестфондом Baring Vostok) Олег Койда.

Evison принимает участие в процессе как треть лицо. Койда уточнил, что кандидатур экспертов на сегодня пять: две предложил "Финвижн" и три Evison.

"Судебное заседание отложено до 6 ноября", — сказал судья.

На данный момент Evison — миноритарный акционер "Восточного", контроль в банке перешел к "Финвижн". Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года — весной 2019 года, когда контроль над банком "Восточный" принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка "Восточный".

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".