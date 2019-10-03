МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рубль немного повышается в четверг к доллару и евро на фоне попыток стабилизации фондового рынка РФ после провала в среду, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 5 копеек, до 65,15 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 71,28 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,2%, до 57,56 доллара за баррель по марке Brent.

Фондовые индексы РФ с утра притормозили в снижении, пытаясь стабилизироваться после вчерашнего падения на 1,2-1,4% из-за резкого ухудшения внешней конъюнктуры, говорят эксперты.