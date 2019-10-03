МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно снижением индексов на фоне негативной динамики американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,3%, до 26110,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снизился на 2,21%, до 6493 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2,01%, до 21341,74 пункта.

Биржи Китая оставались закрытыми в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,92% — до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта. Торги на бирже Южной Кореи не проводились в связи с национальным праздником, по итогам среды южнокорейский KOSPI снизился на 1,95% — до 2031,91 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США существенно снизились в среду второй день подряд на фоне торговых опасений. В среду США заявили, что после благоприятного решения ВТО по субсудированию Airbus европейскими странами Вашингтон введет для ЕС пошлины на воздушные суда в 10% и на сельхозпродукцию — в 25%. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью итальянскому телевидению пригрозил, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.

Дополнительное давление на японский рынок оказал рост курса иены к доллару, что является негативным фактором для экспортеров Японии. "Японский рынок резко снизился под давлением со стороны распродаж на американских биржах и на фоне повышения курса иены к доллару", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama). Курс доллара к иене по итогам среды опустился на 0,5%, до 107,17 иены за доллар.