МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил сползать вниз в четверг на фоне дешевеющей нефти, индекс Мосбиржи обновил локальный минимум, опустившись ниже психологически значимого уровня 2700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.33 мск снижался на 0,7%, до уровня 2700 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1307 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в четверг индекс Мосбиржи опускался до 2699,01 пункта – минимума с 29 августа.

Стоимость нефти в минусе на 0,7%, до 57,30 доллара за баррель по марке Brent.