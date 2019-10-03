МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после кратковременной утренней коррекции вернулись к снижению в четверг днем на фоне опасений за состояние мировой экономики и перспективы спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% — до 57,56 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,15%, до 52,56 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на вышедшую в четверг статистику из Европы, которая не оправдала ожидания аналитиков. Вкупе с опубликованными ранее на текущей неделе статданными из США она усилила опасения за состояние мировой экономики и спрос на нефть.

Кроме того, минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране за минувшую неделю на 3,1 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост всего на 1,57 миллиона баррелей.

"Просто невозможно предсказать, откуда придет следующая ощутимая поддержка для цен, так как основное внимание уделяется экономической ситуации, и она отнюдь не оптимистичная", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Тамаша Варга (Tamas Varga).