МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро днем немного прибавляет на фоне общего спроса инвесторов на валюты развивающихся рынков, говорят аналитики.

Падающий рынок нефти и наращивание Минфином РФ покупки валюты в ближайшем месяце сдерживает рост рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск снижался на 13 копеек, до 65,07 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 71,33 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕГКА ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль в четверг умеренно повышается к доллару и евро, отыгрывая общий рост интереса инвесторов к валютам развивающихся экономик.

Несмотря на очередной раунд напряженности в мировой торговле (на этот раз со стороны США против ЕС), валюты развивающихся рынков чувствуют себя в четверг достаточно комфортно, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Рубль продолжает выглядеть относительно сильно на фоне аналогичной динамики развивающихся валют и стабильно высоком интересе инвесторов к российским облигациям, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ослабление доллара связано с тем, что американская валюта по-прежнему остается под давлением негативнои? макростатистики по США. В свою очередь, чуть более сдержанное укрепление рубля по сравнению с валютами-аналогами на рынках EM (развивающихся рынков — ред.), по всей видимости, является результатом падающих котировок нефти", — добавил Кравченко.

Так, нефтяные котировки продолжили в четверг обновлять минимумы — уже с начала августа — немного выше 57 долларов за баррель.

Трейдеры обратили внимание на вышедшую в четверг статистику по Европе, которая не оправдала ожидания аналитиков. Вкупе с опубликованными ранее на текущей неделе статданными по США, она усилила опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на нефть.

Дополнительным сдерживающим фактором для роста рубля выступают оценки Минфина РФ. Объем покупки Центробанком валюты для Минфина по бюджетному правилу с 7 октября по 7 ноября 2019 года составит 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее покупки равнялись 187,1 миллиарда рублей — по 8,9 миллиарда рублей в день.

В итоге доллар и евро днем теряли к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти при этом колебалась в районе уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В текущих условиях на российском рынке отсутствует существенный "натуральный" спрос на валюту, а колебания во многом определяются краткосрочными позициями портфельных инвесторов или спекулянтов, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Причин для изменения текущего диапазона курсовой динамики: 65-65,5 рубля за доллар пока не видно, добавил он.

Курс доллара сегодня может протестировать уровень поддержки 65 рублей, оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research.