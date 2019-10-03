МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы умеренно подрастают в четверг в преддверии публикации индекса деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на индекс DJIA увеличивается на 0,07%, до 26003 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 7559 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 2883,62 пункта.

Фьючерсы умеренно растут, частично в рамках коррекции после падения на предыдущей торговой сессии в пределах 2%, произошедшего на выходе данных индекса деловой активности в сфере промышленности, который опустился до минимума за 10 лет.

Теперь внимание инвесторов сосредоточено на ожидающихся новых данных института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) — теперь об индексе деловой активности в сфере услуг в США. Эти данные будут опубликованы позднее в четверг. Ожидается, что в сентябре показатель немного снизился — до 55% с показателя прошлого месяца в 56,4%.

"Если снижение индекса деловой активности в промышленности отразится на показателе гораздо более масштабной сферы услуг, то пришло время беспокоиться", — отметил главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, также позднее в четверг будет опубликована еженедельная статистика числа заявок на пособие по безработице в США. Ожидается, что показатель увеличился на 2 тысячи, до 215 тысяч.