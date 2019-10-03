МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций опускается на фоне снижения цен на нефть и разнонаправленной динамики зарубежных площадок, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.16 мск снижался на 0,45% — до 2707,13 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 1308,09 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" рос на 1 копейку – до 65,2 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 71,47 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,88% — до 57,12 доллара за баррель.

Азиатские индексы закрылись преимущественно снижением на 0,52-2,1%, британский индекс FTSE 100 снижается на 1,16%, французский CAC 40 растет на 0,33%, швейцарский Swiss Market Index снижается на 0,24%, а индекс Euronext 100 – поднимается на 0,19%. К текущему моменту фьючерсы на американские биржевые индексы растут на 0,03-0,1%.

НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА

Российский рынок в четверг после попыток выйти в плюс продолжил следовать негативной динамике, сложившейся на глобальных рынках в последние дни.

В результате рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов — минимума с 29 августа, долларовый индекс РТС приближается к значимой психологической отметке в 1300 пунктов.

"Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду. Мы полагаем, что данные по рынку труда отражают реальную ситуацию в экономике с задержкой по времени, и ожидаем восстановление в промышленности в ближайшие месяцы", — говорит руководитель отдела анализа фондовых рынков швейцарской банковской группы Julius Baer Патрик Ланг.

"После того как США открыли новый торговый фронт в торговой войне (на этот раз против ЕС) в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в стране (в то время как в других экономиках уже давно наблюдается замедление роста), возрастает риск того, что на глобальных рынках может произойти обвал, такой как в декабре 2018 года. Ключевыми факторами для рынка теперь будут итоги переговоров между США и Китаем, которые пройдут 10-11 октября, а также готовность ФРС снизить ключевую ставку в октябре третий раз в текущем году", — комментируют негативный фон аналитики "Сбербанка КИБ" Михаил Шейбе и Мария Красникова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции ПИКа (2,04%), "Юнипро" (1,32%), "Алросы" (1,21%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 0,88%, обыкновенные акции – на 0,33%), депозитарные расписки "Русагро" (0,61%), а также обыкновенные акции "Ростелекома" (0,5%) и акции ФСК "ЕЭС" (0,48%).

Среди лидеров падения – депозитарные расписки X5 (-3,05%), акции "М.Видео" (-3%), "Распадской" (-2,51%), "Русала" (-2,47%), "Северстали" (-2,15%), а также акции ТМК (-1,73%), ВТБ (-1,69%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,68%) и акции "Аэрофлота" (-1,5%).

Акции "Яндекса" отреагировали нейтрально на заявление заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина о том, что ведомство не видит проблем с регистрацией российской транснациональной компании "Яндекс" в Нидерландах и не считает нужным вводить в связи с этим какие-либо ограничения.

К текущему моменту бумаги "Яндекса" на Московской бирже снижаются теми же темпами, что и до заявления и теряют порядка 0,9%.

ПРОГНОЗЫ

Российский фондовый рынок, как и другие развивающиеся площадки, демонстрируют состояние бегства от рисков, отмечает Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".

"Для индекса РТС поддержкой может выступить уровень 1300 пунктов, внутридневным сопротивлением является уровень 1315 пунктов. Индекс Мосбиржи входит в диапазон поддержки 2680-2700 пунктов, где возможно будет консолидироваться какое-то время, если не будет дополнительного негатива. Следует обратить внимание на публикуемые данные индекса PMI непроизводственного сектора США (17.00 мск)", — комментирует он.

"Внешний фон остается умеренно негативным, не хватает факторов поддержки, чтобы преломить тренд на снижение – нефтяные котировки продолжают терять позиции… Торговая сессия на Мосбирже завершится в диапазоне 2680-2710 пунктов", — считает Дмитрий Александров из компании "Универ Капитал".

Причин для покупок на российских биржах на данный момент нет, но индикаторы по итогам дня могут быть способны удержать ближайшие поддержки в случае восходящей коррекции на биржах США, а также при относительной стабильности цен на нефть, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".