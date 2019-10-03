МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг падают на 1% и более после выхода данных о том, что вслед за падением деловой активности в промышленности в стране подобная же картина наблюдается и в сфере услуг, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.13 мск индекс Dow Jones снижается на 1,18%, до 25770,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 7705,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 2857,62 пункта.

Биржи США снижаются третий день подряд из-за макростатистики, которая вызывает у инвесторов опасения за рост экономики США. Так, ранее в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума. А во вторник ISM сообщил, что аналогичный индекс в сфере промышленности обновил почти десятилетний минимум.

Бумаги Pepsico дорожают на 2,7% после выхода финансовой отчетности. Так, квартальная выручка компании в третьем квартале увеличилась на 4,3% в годовом выражении — до 17,188 миллиарда долларов. Аналитики ждали значения показателя на уровне 16,93 миллиарда.

Акции Tesla дешевеют на 6,7% после выхода статистики поставок автомобилей в третьем квартале. Несмотря на то, что показатель вырос на 1,9% в квартальном выражении, до 97 тысяч автомобилей, значение не совпало с ожиданием аналитиков, которые прогнозировали рост до 97,48 тысячи машин.