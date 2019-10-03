МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту после сообщения о резком снижении индекса деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 8,85 доллара, или на 0,59%, до 1516,55 доллара за тройскую унцию, цена декабрьского фьючерса на серебро — на 0,11%, до 17,703 доллара за унцию.

Стоимость золота подскочила на 1% после того, как ранее в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума, составив 52,6% в сравнении с показателем предыдущего месяца в 56,4%.

При этом затем цена на золото замедлила темпы роста после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил, что делегация Китая прибудет в Вашингтон для продолжения торговых переговоров. Это послужило основанием от частичного избавления от золота как актива-убежища на ожиданиях улучшений в мировой экономике вследствие урегулирования торговых противоречий между этими странами.