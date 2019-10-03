МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером снижается, новая негативная статистика от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сдерживает настроения инвесторов, фунт стерлингов поддерживается ожиданиями по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,2399 доллара за фунт против уровня предыдущего закрытия в 1,23 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,0994 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0958 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 106,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,32%, до 98,7 пункта.

Индексы ISM по деловой активности в промышленности и сфере услуг США, которые выходят в начале каждого месяца, сдерживают настроения трейдеров. Показатели за сентябрь обновили многолетние минимумы — десятилетний для промышленности и трехлетний для сферы услуг.

Теперь внимание участников торгов обращено к статистике по рынку труда, которая выйдет в пятницу днем. Министерство труда сообщит данные по безработице в стране в сентябре, аналитики ждут сохранения уровня безработицы на отметке августа в 3,7%.

Фунт стерлингов также поддерживают ожидания по процессу выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В среду британский премьер Борис Джонсон предложил ЕС отказаться от упоминания особого режима в тексте соглашения о Brexit, а торгово-экономические связи регулировать соглашением о свободной торговле, которое предлагается заключить до 2020 года, а также схемой, фактически вводящей облегченный таможенный режим на границе с Ирландией. Оппозиция позднее заявила, что не поддержит эти предложения в парламенте.