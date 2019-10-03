МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился вслед за падением нефтяных котировок на фоне снижении аппетита к рисковым активам, основные индексы скатились к круглым уровням 2700 и 1300 пунктов (Мосбиржи и РТС соответственно) следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,44%, до 2707,47 пункта, индекс РТС — на 0,51%, до 1307,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск растёт на 6 копеек, до 65,25 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 71,68 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,7%, до 57,3 доллара за баррель.

"В четверг на российском рынке акций продолжилось коррекционное движение на фоне усилившегося снижения нефтяных цен и глобального охлаждения аппетитов к покупке риска. Бегство от риска усилили новости об анонсированных США новых пошлинах к ЕС", — комментирует инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС.

Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых пошлин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров падения сегодня оказались депозитарные расписки X5 (-4,71%), акции "М.Видео" (-3,54%), "Распадской" (-2,49%), ММК (-2,4%), "Аэрофлота" (-2,2%), а также акции "Магнита" (-2,2%), "Северстали" (-2,15%), НЛМК (-1,83%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,82%) и ТМК (-1,66%).

В лидерах роста – обыкновенные акции "Россетей" (+2,85%), акции ОГК-2 (+1,64%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,53%), акции ФСК ЕЭС (+1,48%), "Интер РАО" (+1,43%), "Юнипро" (+0,87%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 0,26%, обыкновенные акции – на 0,83%), акции "Яндекса" (на 0,67%), а также обыкновенные акции "Ростелекома" (на 0,62%) и депозитарные расписки "Русагро" (на 0,61%).

ПРОГНОЗЫ

В пятницу российский рынок акций может консолидироваться над круглой отметкой 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает Бахтин. Он полагает, что текущая коррекция может получить усиление лишь при дальнейшем ухудшении внешней конъюнктуры.

Правда, и на полноценный отскок в пятницу рассчитывать пока не приходится, поскольку нефтяные цены продолжают демонстрировать слабость, настроения биржевиков по всему миру остаются под давлением слабых статданных, опасений за рост мировой экономики и угрозы разрастания торговых войн, считает эксперт.

"Завтра в фокусе инвесторов будет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в сентябре, а ближе к вечеру по Москве состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого рынки ожидают большей ясности в части монетарных планов регулятора. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на пятницу – 2700-2725 пунктов", — указывает Бахтин.

Индексы Мосбиржи и РТС старались удержать психологически важные отметки 2700 и 1300 пунктов, что дает краткосрочным "быкам" некоторые шансы на возвращение к покупкам, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"На рынке в целом, однако, установился нисходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2685-2730 пунктов", — добавляет она.