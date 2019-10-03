МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в четверг закрылись в основном снижением на фоне растущей обеспокоенности относительно возможного замедления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,66%, до 7075,5 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,3%, до 5438,77 пункта, немецкий DAX — снизился на 2,76%, до 11925,25 пункта.

Беспокойство на рынке возросло после публикации статданных из США и еврозоны. Так, индекс деловой активности в еврозоне в сентябре опустился до 50,1 пункта против 51,9 пункта месяцем ранее. А индекс деловой активности в сфере услуг США обновил трехлетний минимум.

Напряжение на рынке также усиливает то, что в среду ВТО из-за субсидирования Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

Ранее в четверг торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил о намерении начать переговоры с ЕС. Он отметил, что часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Кроме того, с 18 октября вступят пошлины в размере 10% на воздушные суда, и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что решение ВТО пришлось на самый неблагоприятный период, когда "рынки уже выглядят уязвимыми из-за плохих показателей в промышленном секторе, который отразился и на сфере услуг".