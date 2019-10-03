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МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. ВТБ в январе-августе 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 115,3 миллиарда рублей, сообщает банк.

"За 8 месяцев 2019 года чистая прибыль группы составила 115,3 миллиарда рублей, снизившись на 6,6% год к году. Учитывая, что по итогам 7 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 13,7%, наблюдается помесячное сокращение разрыва между размером чистой прибыли текущего и прошлого года, в дальнейшем ожидается ликвидация текущего отставания и превышение уровня прибыли прошлого года, что подтверждает наш прогноз по росту чистой прибыли в 2019 году до 200 миллиардов рублей", — указывается в релизе банка.

Чистые процентные доходы по итогам 8 месяцев составили 287,9 миллиарда рублей, сократившись на 3,1%. Чистая процентная маржа по итогам 8 месяцев 2019 года составила 3,3%. "По мере смягчения денежной политики и на фоне продолжения роста кредитного портфеля мы ожидаем улучшения чистой процентной маржи и роста чистых процентных доходов во втором полугодии текущего года", — отмечается в сообщении банка.

Чистые комиссионные доходы за 8 месяцев составили 60,6 миллиарда рублей, увеличившись на 9,2% по сравнению с 8 месяцами 2018 года. Как пояснили в ВТБ, розничный бизнес и средний и малый бизнес группы стали основными источниками роста чистых комиссионных доходов.

Расходы группы ВТБ на резервы за 8 месяцев сократились на 26,9%, составив 63,7 миллиарда рублей. При этом расходы группы на резервы в августе составили 12,6 миллиарда рублей, сократившись за отчетный период на 20,3%.

"В начале второго полугодия мы видим ускорение динамики основного бизнеса и рост прибыльности. В августе группа ВТБ продолжила наращивать объемы бизнеса в соответствии со стратегическими приоритетами, прежде всего в сегментах розницы и СМБ. Также происходил опережающий рост средств клиентов и увеличение их доли в структуре фондирования", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента-председателя правления банка Дмитрия Олюнина.