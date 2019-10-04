МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу снижается по отношению к евро и иене на фоне очередной слабой статистики из США, которая усилила опасения за состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару рос до 1,0972 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0964 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,84 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 98,9 пункта.

Трейдеры продолжают с пессимизмом отыгрывать данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума. А во вторник ISM сообщил, что аналогичный индекс в сфере промышленности обновил почти десятилетний минимум.

Теперь рынки ждут данных по состоянию рынка труда в США за сентябрь. По прогнозам аналитиков, безработица в США в минувшем месяце сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч после роста на 130 тысяч месяцем ранее.

"Люди продолжают говорить, что внутренний спрос в США будет оставаться стабильным, даже если внешний спрос ослабнет. Но с течением времени на потребление в США неизбежно повлияют события, происходящие за рубежом. Компании становятся более осторожными в отношении найма новых сотрудников и расходов", — приводит агентство Рейтер слова главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).