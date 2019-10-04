МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись разнонаправленно на фоне неопределенности в крупнейшей в мире экономике США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,1%, до 25821,03 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,55%, сократившись до 2020,69 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, до 6517,1 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,32%, до 21410,2 пункта.

Мировые инвесторы ждут данных по состоянию рынка труда в США за сентябрь. По прогнозам аналитиков, безработица в США в минувшем месяце сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч после роста на 130 тысяч месяцем ранее.

Эти данные будут опубликованы после того, как в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума. А во вторник ISM сообщил, что аналогичный индекс в сфере промышленности обновил почти десятилетний минимум. Данная статистика увеличила надежды инвесторов на новое снижение базовой ставки ФРС.

Аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley) сказал агентству Франс Пресс что, несмотря на высокие ожидания рынками снижения ставки ФРС, регулятор пока может воздержаться от действий. "Для ФРС имеет смысл посмотреть, будет ли достигнут какой-либо прогресс на торговых переговорах между США и Китаем на следующей неделе", — отметил эксперт.