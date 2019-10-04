МОСКВА, 4 окт ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за рынками США, которые завершили торги четверга в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,41% — до 7106,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 5452,91 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 11944,07 пункта.

Основные индексы Уолл-стрит по итогам четверга поднялись на 0,5-1,1% после двух дней снижения. После слабой статистики из США на рынках укрепляются ожидания очередного снижения ставки ФРС. В этом свете участники торгов позднее в пятницу с интересом ждут сентябрьских данных по американскому рынку труда. По прогнозам аналитиков, безработица в США в минувшем месяце сохранилась на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч после роста на 130 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что компания Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%. На этом фоне растут в цене акции компаний европейского технологического сектора — бумаги AMS, Infineon Technologies, STMicro и Dialog Semiconductor дорожают на 2-3%.