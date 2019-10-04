МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость нефти продолжает расти в пятницу днем после длительного снижения котировок, связанного с опасениями за спрос и статистикой о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78% — до 58,16 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,42%, до 52,67 доллара за баррель.

С начала недели котировки нефти потеряли около 6% из-за сохраняющихся опасений за спрос, так как инвесторы продолжают видеть риски для перспектив роста мировой экономики. Такие настроения вызваны рекордно низкими индексами деловой активности в США за сентябрь от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), которые были опубликованы на текущей неделе.

Давление на котировки за это время оказала и статистика по запасам нефти в США. В среду минэнерго страны сообщило, что рост коммерческих запасов за неделю по 27 сентября составил 3,1 миллиона баррелей, что выше ожидаемого увеличения показателя в 1,6 миллиона. При этом уровень добычи за неделю, как сообщило ведомство, снизился — на 100 тысяч к уровню предыдущей недели, до 12,4 миллиона баррелей в день.

Ситуация со спросом и предложением не оказывает поддержки, поэтому всё складывается не в пользу "быков", считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.