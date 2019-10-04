МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро ощутимо растет на фоне очередных попыток рынка нефти восстановиться после недавнего обновления двухмесячных минимумов, говорят эксперты. Ослабление доллара на форексе поддерживает спрос на рисковые активы, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.27 мск снижался на 33 копейки — до 64,80 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 71,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро на форексе растет на 0,15% — до 1,0980 доллара.

РУБЛЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ

Рубль в пятницу уверенно растет к доллару и евро, отыгрывая восстановление рынка нефти.

Стоимость барреля марки Brent поднимается на 1% — до 58,27 доллара. Нефтяные котировки корректируются вверх после того, как с начала недели они потеряли около 6% из-за сохраняющихся опасений за спрос, так как инвесторы продолжают видеть риски для перспектив роста мировой экономики.

Возвращение у инвесторов аппетита к рисковым активам поддерживает курс рубля. Так, западноевропейские рынки в основном растут – на 0,2% по индексам.

Поддержку курсу рубля оказали также слова первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что регулятор видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Таким образом, привлекательность рублевых долговых и прежде всего государственных бумаг сохранится высокой (ввиду ожидаемого роста их котировок из-за прогнозируемого снижения доходности). Это поддерживает спрос на рублевую ликвидность, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти при этом поднялась выше уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар ушел под отметку 65 рублей, однако сильные данные по рынку труда США за сентябрь могут вернуть его обратно – вплоть до уровня 65,5 рубля, оценил Юрий Попов из Sberbank CIB.

В моменте инвесторы не могут определиться, какая интерпретация слабой макростатистики наиболее правильная, и мечутся от желания продать рисковые активы до попыток отыграть (в надежде на их рост – ред.) вероятное снижение процентных ставок, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

"Игнорируя краткосрочные колебания активов, на более длинном горизонте мы находим подобный расклад сил скорее позитивным для российских облигаций и валюты", — добавил он.