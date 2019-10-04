МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля и продолжающегося давления внешнего фона, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск снижался на 0,31% — до 2699,11 пункта, индекс РТС рос на 0,65%, до 1315,55 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 50 копеек – до 64,63 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 70,92 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,46% — до 58,55 доллара за баррель.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В пятницу днем основные индексы рынка акций Московской биржи двигаются разнонаправленно. Индекс Мосбиржи закрепился у уровня в 2700 пунктов, РТС умеренно растет, оставаясь над круглой отметкой в 1300 пунктов.

Рублевый индикатор испытывал давление от внешнего фона, в то время как индекс РТС, напротив, получал поддержку от более сильного рубля, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

На рынок акций давит укрепляющийся рубль, который реагирует на заявления представителей ЦБ РФ, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер". Соответственно, крепкий рубль является негативом для экспортеров, которые преобладают среди самых слабых бумаг, добавляет он.

"Первые дни октября прошли на российском рынке акций безыдейно и невесело. Индекс Мосбиржи за неделю потерял около 1,8%, вернувшись к значениям конца августа. По данным EPFR Global, на минувшей неделе фонды, инвестирующие в акции РФ, зафиксировали отток капитала в объеме 40 миллионов долларов против 30 миллионов долларов притока за предыдущий отчетный период", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"Справедливости ради, стоит отметить, что оттоки наблюдаются со всех развивающихся рынков на фоне усилившихся опасений за рост мировой экономики после выхода слабой статистики в США", — добавляет аналитик.

Кроме того, цены на нефть на уходящей неделе ушли ниже 60 долларов, что еще сильнее активизировало продажи на российском рынке, отмечает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции поднимаются на 1,61%, префы – на 1,49%), акции ЧТПЗ (1,45%), "Акрона" (1,17%), "Интер РАО" (0,94%).

В лидерах падения – акции "Норникеля", теряющие 4,67% на фоне дивидендной отсечки.

Также среди лидеров падения – акции "Алросы" (-1,71%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,64%), акции НЛМК (-1,48%), "Русала" (-1,43%), ФСК "ЕЭС" (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на то, что основные фондовые индексы нашли поддержку на вчерашних минимальных значениях, говорить о восстановлении позиций, тем более сегодня, рано. Начало следующей недели определит направление движения. Диапазон колебаний для индекса Мосбиржи составляет 2700-2740 пунктов, для индекса РТС — 1300-1330 пунктов", — говорит Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".

Индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 2690-2720 пунктов, считает Дмитрий Александров из компании "Универ Капитал".