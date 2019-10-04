МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу на фоне положительных статданных по безработице в стране, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones рос на 0,53%, до 26340,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 7917,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 2925 пунктов.

Инвесторы отыгрывают статданные по безработице в США в сентябре. Показатель опустился до минимума за 50 лет. В последний раз показатель в 3,5% был зафиксирован в декабре 1969 года. Согласно официальным данным, почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,9% в годовом выражении, а в месячном — опустилась на 1 цент.

При этом участники торгов по-прежнему оценивают данные ISM, опубликованные ранее на текущей неделе, по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг, которые опустились до минимума за 10 лет и 3 года соответственно.

По мнению макроэкономического стратега State Street Джона Велиса (John Velis), которое приводит агентство Рейтер, данные были не настолько ужасными, чтобы сделать вывод о том, что "экономика летит вниз".

Эксперт также отмечает, что экономика по-прежнему недостаточно сильная, чтобы потерять надежду на очередное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным CME Group, только 21,4% экспертов ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне в 1,75-2% годовых. Остальные 78,6% ожидают смягчения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Заседание ФРС пройдет 29-30 октября.