МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером незначительно снижается из-за укрепления доллара, вызванного данными о рекордно низком уровне безработицы в США в сентябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,25 доллара, или на 0,08%, до 1512,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,67% — до 17,558 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, до 98,95 пункта. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на металл.

Ранее в пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в сентябре неожиданно опустился до 3,5% — в последний раз такое низкое значение было зафиксировано в декабре 1969 года. В августе индикатор составлял 3,7%, и аналитики ожидали, что сентябрьский показатель останется на уровне предыдущего месяца.

Перспективы золота при этом остаются неплохими из-за сохраняющихся рисков для роста мировой экономики. "Основополагающие факторы для золота остаются позитивными, поскольку у нас есть замедление роста мировой экономики, усиление торговых противоречий, и мы ожидаем новые снижения ставок Федрезервом", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).

Согласно оценке CME Group, примерно 76,4% аналитиков ожидает снижения ключевой ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США в октябре — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,75-2%. Остальные эксперты прогнозируют сохранение показателя. Больше подсказок относительно монетарной политики регулятора инвесторы надеются получить сегодня, когда будет выступать его глава Джером Пауэлл, и позднее, когда будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС.