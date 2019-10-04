МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к иене после публикации данных о безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару растёт до 1,0979 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0964 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 106,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,9 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 98,86 пункта.

Доллар укрепляется к японской валюте после выхода статистики безработицы в США в сентябре. Согласно официальным данным, этот показатель составил 3,5%, что стало минимумом за 50 лет.

При этом в последние дни выходили данные, негативные для доллара. Так, в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума. А во вторник ISM сообщил, что аналогичный индекс в сфере промышленности обновил почти десятилетний минимум.

"Если тщательно разобрать данные вместе и подумать, какую картину мы наблюдаем вместе с показателями ISM, то можно предположить, что все могло быть намного хуже", — отметил макроэкономический стратег State Street Джон Велис (John Velis), чье мнение приводит агентство Рейтер.