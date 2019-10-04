МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно в пятницу, рост индекса РТС поддержал укрепляющийся рубль, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом индекс Мосбиржи продолжил негативную динамику предыдущих двух сессий, несмотря на рост цен на нефть и позитив на внешних площадках.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,55% — до 2692,55 пункта, индекс РТС вырос на 0,36%, до 1311,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.19 мск снижался на 46 копеек – до 64,67 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 70,97 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,59% — до 58,05 доллара за баррель.

"С фундаментальной точки зрения на мировых фондовых площадках в пятницу наблюдались умеренно оптимистичные настроения, которые не смогли стать основанием для покупок российских акций. Индексы РФ обладают потенциалом краткосрочного снижения", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ПИКа (2,91%), "ВСМПО-Ависма" (1,61%), "Интер РАО" (1,3%), префы "Ленэнерго" (1,28%), акции "Акрона" (1,21%).

В лидерах падения – акции "Норникеля", потерявшие 4,27% на фоне дивидендной отсечки.

Также среди лидеров падения – депозитарные расписки "Русагро" (-1,73%), акции "Алросы" (-1,65%), акции НЛМК (-1,58%), "Русала" (-1,43%), "Магнита" (-1,39%), а также акции "Мосэнерго" (-1,28%), "Аэрофлота" (-1,04%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,01%) и акции ЛСР (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

К концу недели уровень рыночных страхов несколько снизился, на фоне чего рисковые активы, включая нефть, сумели восстановить часть потерь, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

На его взгляд, в начале будущей недели рынки будут отыгрывать неплохой отчет по американскому рынку, показавший снижение уровня безработицы до многолетних минимумов.

"Вместе с тем, усиливаются ожидания новых стимулов со стороны ключевых регуляторов. По данным Fed Rate Monitor, за 1-4 октября ожидания понижения ставки ФРС выросли с 42,8% до 89,8%", — добавляет он.

В понедельник российский рынок акций, по его оценкам, может провести в умеренно-позитивном ключе, индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2700-2720 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии изменялись разнонаправленно, а рублевый индикатор преодолел психологически важную отметку 2700 пунктов, подтверждая опасность падения в район 2610 пунктов, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2680-2720 пунктов, добавляет она.