МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро в пятницу вечером ощутимо растет на фоне попыток рынка нефти восстановиться после недавнего затяжного падения к двухмесячным минимумам, говорят эксперты.

Рост западных фондовых рынков сигнализирует о вернувшемся спросе на риск, также отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 21.37 мск снижается на 46 копеек, до 64,67 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 71,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОЛЬЗИТ НА НЕФТИ

Рубль к вечеру пятницы уверенно растет к доллару и евро, отыгрывая восстановление рынка нефти после недавнего тестирования им двухмесячных минимумов в процессе затяжного снижения. С 16 сентября (когда рынок отреагировал скачкообразным ростом на потерю Саудовской Аравией более половины добычи нефти вследствие атак на её объекты) нефтяные контракты теряли в цене уже более 20%.

Вечером в пятницу стоимость барреля марки Brent растет на 1,2%, до 58,4 доллара за баррель.

Доллар отреагировал ослаблением к рублю и другим валютам ещё после выхода статданных, показавших значительное снижение деловой активности в промышленности и сфере услуг США, отмечает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

Возвращение у инвесторов аппетита к рисковым активам дополнительно поддерживает курс рубля. Так, западноевропейские рынки в пятницу выросли на 0,7-1,1% по основным индексам, а американские повышаются сейчас на 1,1%.

Наконец, поддержку курсу рубля оказали слова первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой о том, что регулятор видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Таким образом, привлекательность рублевых долговых, прежде всего государственных, бумаг сохранится высокой в ожидании снижения доходности и, соответственно, роста их котировок. Это поддерживает спрос на рублевую ликвидность, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ранее в пятницу вышли данные о безработице в США в сентябре, которая снизилась до минимума за 50 лет.

Рубль сохраняет потенциал укрепления, чему способствует дорожающая на фоне американской статистики нефть, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Рубль в свою очередь может снова продемонстрировать попытки умеренного укрепления. Заметим, что в случае если в ближайшее время рынки начнут закладывать снижение ставки ФРС в октябре в свои ожидания, это существенно усилит вероятность принятия аналогичных мер со стороны российского центробанка. В начале будущей недели ожидаем движения курса доллара в диапазоне 64,3-65,8 рубля", — оценивает Покатович.