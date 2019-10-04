МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам и незначительного снижения курса рубля против доллара и евро на следующей неделе, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на 0,6% и на 0,4%, до 2708 пунктов и 1316 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 0,5 доллара, до уровня 58,7 доллара за баррель, курс евро останется немного ниже 1,1 доллара, курс доллара вырастет примерно на 10 копеек, до 64,8 рубля, евро – на 20 копеек, до 71,2 рубля, также ожидают аналитики.

ВСЁ ВНИМАНИЕ НА ВАШИНГТОН

В начале недели эксперты не видят поводов для серьёзной игры на фондовом рынке, основные события должны произойти позже.

Так, в среду внимание всего финансового мира привлечет публикация протокола прошедшего в сентябре заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечает Григорий Жирнов из Нордеа-банка. В нём участники рынка попытаются найти аргументы в пользу очередного снижения учётной ставки американским регулятором до конца текущего года, считает он.

"Стоит отметить, что рынок практически не сомневается в еще одном снижении ключевой ставки ФРС до конца года (вероятность такого события, исходя из фьючерсов, составляет почти 100%), таким образом, ожидания того, что американский регулятор поддержит экономику США монетарными стимулами, оказывают умеренную поддержку рисковым активам", — добавляет аналитик.

Гельды Союнов из Альфа-банка в связи с этим не ожидает, что публикация протокола сможет оказать существенное влияние. Скорее всего, в тексте мы увидим, что ФРС продолжить отслеживать текущую макроэкономическую ситуацию, которая ухудшается, предполагает он.

Ключевым же событием предстоящей недели станет очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем — 10 октября главный переговорщик КНР Лю Хэ отправится в Вашингтон, указывает Жирнов.

"За последние дни в отношениях КНР и США добавилось сложностей: санкции в отношении пароходства COSCO и прямое требование расследовать деятельность Джозефа Байдена. Поэтому маловероятно, что новые переговоры окончатся прорывом, и, напротив, весьма вероятно, что с 15 октября пошлины на часть китайского импорта опять будут повышены. Эта ситуация продолжить нервировать рынки", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Риски очередной эскалации торговой войны являются повышенными, а тематика противоречий в отношениях между США и КНР может выходить за рамки торговли", — обращает внимание Жирнов.

"Другие факторы, такие как введение новых импортных пошлин со стороны США на европейские товары, продолжающиеся протесты в Гонконге и внутренняя политическая напряженность в Штатах позволяют говорить о том, что спрос на защитные активы в среднесрочной перспективе останется высоким, что не добавляет оптимизма в отношении всего блока рисковых активов и валют развивающихся стран", — добавляет эксперт.

Впрочем, возможен и позитивный вариант. "Никто не ждет существенных прорывов от этого раунда, однако определенные подвижки вероятны. В США в активную фазу вступила предвыборная гонка, и (президенту США Дональду — ред.) Трампу, очевидно, пора задуматься о том, чтобы на горизонте шести-девяти месяцев прийти к консенсусу с китайскими партнерами", — считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Кроме того, на днях США согласовали с ВТО введение с 18 октября новых импортных пошлин на товары из ЕС. Представляется, что в условиях расширения торгового "фронта" с Брюсселем Вашингтон будет, как минимум, не заинтересован в параллельном усилении давления на Пекин", — добавляет он.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Значимый прорыв в вопросе американо-китайских торговых переговоров выглядит маловероятным, что будет давить на рисковые активы, комментирует Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". А к ним относится и рубль.

Российская валюта будет торговаться в тренде с прочими валютами развивающихся рынков, давление на которые может усилиться, если торговая встреча между США и Китая завершится негативно, ожидает Жирнов. "Таким образом, существует риск сохранения курса доллара выше 65 рублей, а евро – в диапазоне 71-72 рубля", — оценил он.

"В пользу роста доллара на следующей неделе выступает завышенная оценка снижения ставки ФРС, неопределенность в части торговых отношений и завершение в финансовой системе США 14-дневного РЕПО на 30 миллиардов долларов, которые необходимо возвращать. В этом ключе мы ожидаем возврата курса доллара выше 65 рублей, а евро — выше 71 рубля", — добавляет Кадулин.

Впрочем, сильной просадки курса валюты РФ ждать не стоит, также считают эксперты. Текущие цены на сырьевом рынке пока не угрожают положительному сальдо платёжного баланса РФ, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Кроме того, от каких-либо сильных просадок рубль защищает его высокая доходность в сравнении с большинством валют в мире, включая развитые. На фоне отрицательных доходностей в Европе и нулевых в США рубль является главной целью в рамках стратегии carry trade", — резюмирует он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В отличие от ситуации с рублём, перспективы фондовых индикаторов в РФ на неделе на тех же внешних факторах выглядят чуть позитивнее.

На взгляд Бахтина, индекс Мосбиржи может немного оттолкнуться вверх от рубежа 2700 пунктов. Усиление ожиданий новых стимулов со стороны ключевых регуляторов после крайне слабой макростатистики способно несколько оживить глобальные аппетиты к риску, считает он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи на следующей неделе сформируется в пределах коридора 2690-2740 пунктов.

Российский рынок акций сейчас выглядит не особо впечатляюще, но вполне может, вслед за нефтью, подрасти на следующей неделе, а район 2680-2700 пунктов при текущем внешнем фоне представляется неплохой технической поддержкой для индекса Мосбиржи, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Ключевые "голубые фишки" уже неплохо "откатились", а предстоящие на следующей неделе дивидендные отсечки (по акциям НЛМК, "Полюса", "Новатэка", МТС, "Роснефти", "Алросы") не должны сильно сдержать рынок, полагает он. Аналитик в связи с этим ожидает, что к концу следующей недели индекс Мосбиржи вполне может попытаться переместиться в зону 2750-2800 пунктов.

Впрочем, есть и менее оптимистичные взгляды. Так, Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс" ожидает на неделе смешанной динамики индикаторов, а индекс Мосбиржи, по его мнению, вероятнее всего, не покинет диапазон 2700-2750 пунктов.

Судя по динамике суверенных CDS (кредитных дефолтных свопов), аппетит инвесторов к российскому риску в значительной мере иссяк, что обещает умеренное снижение котировок акций и некоторое давление на рубль, добавляет Вайсберг.

Наступающая торговая неделя может ознаменоваться продолжением снижения индексов акций и уходом инвесторов в защитные активы, что будет связано с желанием сократить позиции перед серединой октября в связи с планируемым очередным повышением ввозных пошлин на китайские товары в США, также считает Союнов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Впрочем, внутри РФ есть также интересные идеи для игры, указывают аналитики.

Отечественные компании на предстоящей неделе начнут публиковать операционные результаты за третий квартал, среди первых отчитаются "Черкизово", "Северсталь" и ММК, а 10 октября "Алроса" опубликует результаты продаж за сентябрь, указывает Бахтин.

Ващенко также напоминает, что реестры на получение дивидендов закроют "Полюс", "Новатэк", НЛМК, "Роснефть", "ВСМПО-Ависма".

Что касается отраслевых предпочтений, то здесь возможны различные варианты.

"Мы полагаем, что в сценарии восстановления нефтяных котировок лишь часть внешнего позитива пойдет в рубль. Поэтому "лучше рынка" могут выглядеть акции нефтегазового сектора, из которых мы выделяем, в первую очередь, "Лукойл" и "Татнефть". Перспективно смотрятся текущие ценовые уровни по акциям "Сургутнефтегаза". В секторальном разрезе нам импонирует также электроэнергетический сектор, где мы выделяем "Россети", ФСК и "Юнипро", — говорит Локтюхов.

Он отмечает как интересные и текущие позиции акций "Норникеля": пятничный постдивидендный разрыв, ввиду привлекательного инвестпрофиля компании, вполне может быть достаточно быстро закрыт.

Кочетков, напротив, считает, что в условиях ожидания экономического спада в мире под давлением продолжат оставаться акции металлургов, нефтяных и газовых компаний. Напротив, секторы электроэнергетики и телекоммуникаций будут пользоваться повышенным спросом, так как их доходы в меньшей степени зависят от экономических циклов, полагает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что на следующей неделе привлекательными для инвесторов сферами будут добыча газа и золота, а наименее привлекательными — финансовые услуги. Соответственно, в лидерах рынка, по мнению эксперта, будут "Новатэк", "Полюс" и Polymetal, а в аутсайдерах — бумаги Московской биржи и Сбербанка.

С точки зрения Ващенко, лидерами роста могут оказаться акции металлургических компаний, в краткосрочном плане они выглядят перепроданными. Хуже рынка, на его взгляд, будут торговаться акции финансовых и нефтегазовых компаний.