МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск южнокорейский KOSPI повышался на 0,15%, до 2023,8 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,66%, до 6560,4 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 0,21%, до 21365,37 пункта.

Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов 30 сентября индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта. Также в понедельник закрыта биржа Гонконга в связи с национальным праздником. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,11%, до 25821,03 пункта.

В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в сентябре неожиданно опустился до 3,5% — в последний раз такое низкое значение было зафиксировано в декабре 1969 года. В августе индикатор составлял 3,7%, и аналитики ожидали, что сентябрьский показатель останется на уровне предыдущего месяца.

"Умеренный рост занятости и сдержанная инфляция в США положительно сказываются на рынках акций", — сказал агентству Рейтер стратег по валютному и фондовому рынку Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).