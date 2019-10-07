МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс иены растет по отношению к доллару в понедельник утром на фоне опасений относительно того, что США и Китай на ближайших переговорах не смогут прийти к заключению торговой сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск курс доллара к иене снижался до 106,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,93 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0978 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0976 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 98,84 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.

"Шансы на торговую сделку остаются низкими", — отмечают аналитики DBS Bank в Сингапуре, мнение которых приводит агентство Рейтер.