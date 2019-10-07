МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют в основном негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.35 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,2% — до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 82,3 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 200,4 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в стоимости на 0,29% — до 6,78 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,32%, до 31,85 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,2% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,47%, до 13,87 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 2,03% — до 17,08 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 0,51%, до 24,46 доллара, "Северстали" — на 0,7%, до 13,38 доллара, НЛМК — на 1,57%, до 20,12 доллара.

Цена GDR "Магнита" снижалась на 0,91% — до 12,24 доллара, "Ленты" — на 4,89%, до 3,34 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,97% — до 3,76 доллара.