МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, планирует с 9 октября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе, Франкфурте и Лондоне, и завершится 14 октября. В зависимости от рыночных условий, компания планирует выпустить евробонды на пять лет.

Организаторами выступят J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, ING, Natixis, "Ренессанс капитал", UBS и UniCredit.