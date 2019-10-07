МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом на фоне подъема на американских рынках по итогам пятницы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский KOSPI прибавил 0,1%, поднявшись до 2021,73 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,71%, до 6563,6 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,16%, до 21375,25 пункта.

Биржи Китая по-прежнему были закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов 30 сентября индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта. Также в понедельник была закрыта биржа Гонконга в связи с национальным праздником. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,11%, до 25821,03 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание, что основные индексы США выросли в пятницу на 1,4% на фоне положительных статданных по безработице в стране.

В то же время рост сдерживали опасения, связанные с перспективами торговых переговоров между США и Китаем, намеченных на 10-11 октября. СМИ сообщили, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

"Индексы (в Японии — ред.) закрылись на отрицательной территории, на фоне сообщений о том, что китайская сторона настороженно относится к сделке", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на японской бирже брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости. Южнокорейская LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, сообщила, что по предварительным данным, выручка в третьем квартале выросла на 1,8% в годовом выражении, достигнув 15,7 триллиона вон (13,1 миллиарда долларов). Операционная прибыль увеличилась на 4,3% и составила 781,1 миллиарда вон (652,6 миллиона долларов). Окончательные данные будут опубликованы 21 октября. По итогам тогов акции компании подорожали на 4,5%.