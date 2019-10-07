МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ориентир доходности субординированных еврооблигаций Альфа-банка, номинированных в долларах, составляет около 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Банк намерен в понедельник разместить субординированные евробонды на десять с половиной лет с колл-опционом через пять с половиной лет для пополнения капитала второго уровня.

Альфа-банк 1 октября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии, посвященную возможному размещению еврооблигаций, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами.

Организаторами выступают сам Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS.