МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. ВТБ начал сбор заявок на инвестиционные облигации объемом 3 миллиарда рублей с привязкой к ценам на нефть и золото, говорится в сообщении кредитной организации.

Потенциальная доходность по облигациям серии Б-1-45 "Накопительный коридор нефть+золото" со сроком обращения один год составляет 10% годовых. Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото находятся в диапазоне, определенном при размещении продукта.

Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти плюс/минус 9 долларов, цена золота плюс/минус 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет 60 долларов, цена золота — 1500 долларов, то диапазон будет определен по нефти в 51-69 долларов, по золоту – 1365-1635 долларов. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигациям будет начисляться доход.

Выплаты по облигациям пройдут 21 апреля и 20 октября 2020 года. Потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше.

Заявки на приобретение бумаг банк будет принимать до 18 октября включительно. Это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ размещает в этом году. До этого банк выпустил бумаги на валютную пару евро-доллар, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ РФ.