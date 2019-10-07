МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник снижается к доллару и евро вместе с валютами развивающихся рынков, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.35 мск понедельника рос на 30 копеек — до 64,91 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 71,21 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,24% — до 58,51 доллара за баррель.

КОРРЕКЦИЯ РУБЛЯ

Сегодня утром рисковые активы находятся под давлением, валюты развивающихся стран, в частности рубль, корректируются после существенного роста в пятницу, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 51 копейку — до 64,62 рубля, евро — на 45 копеек, до 70,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в понедельник теряет позиции в парах с долларом и евро. К текущему моменту рубль к доллару снижается на порядка 0,5%, к евро — на 0,4%. Валюты развивающихся рынков снижаются: индийская рупия снижается к доллару на 0,32%, южноафриканский рэнд — на 0,85%, турецкая лира — на 0,88%.

Данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, производят двоякое впечатление, в них можно увидеть и повод для дальнейшего смягчения политики ФРС, и признаки перегрева на рынке труда, считает Кадулин. В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в стране в сентябре неожиданно опустился до 3,5% — в последний раз такое низкое значение было зафиксировано в декабре 1969 года. В августе индикатор составлял 3,7%, и аналитики ожидали, что сентябрьский показатель останется на уровне предыдущего месяца.

"При этом сформировавшиеся ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС оказывают недостаточную поддержку спросу на риск со стороны глобальных инвесторов, в условиях растущих опасений относительно итогов переговоров между США и Китаем. На этой неделе в Вашингтоне состоятся встречи, в которых примет участие главный переговорщик КНР — вице-премьер Лю Хэ", — говорит Кадулин.

При этом КНР планирует снять с обсуждения часть вопросов, в частности касающихся промышленной политики Китая и госсубсидий, что исключает возможность заключения широкой торговой сделки, на которой настаивает президент США Дональд Трамп, добавляет аналитик.

"Американская валюта укрепляется с раннего утра в понедельник преимущественно за счет опасений, что очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, стартующий 10 октября, снова не принесет никаких положительных итогов для мировой экономики", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

ПРОГНОЗЫ

В этом контексте рубль вместе с другими валютами развивающихся стран будет находиться под давлением и может стабилизироваться выше 65 рублей за доллар, считает Кадулин из банка "Санкт-Петербург". До конца дня ожидаются выступления членов ФРС, в том числе вечером — главы американского регулятора Джерома Пауэлла, напоминает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Не исключено, что эти выступления могут внести свои коррективы в ход валютных торгов на глобальном рынке, однако в целом ожидания участников рынка по снижению процентной ставки ФРС в конце октября останутся, по-видимому, преобладающими", — добавляет он.

Антон Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что рынки в перспективе этой недели будут между "молотом и наковальней".

С одной стороны, угрозы крупнейшей экономике мира усиливаются, более того, настроения инвесторов в отношении нового раунда торговых переговоров снова омрачены — Китай отклоняется от "компромиссного" курса, исключая из набора обсуждаемых тем вопросы поддержки китайской промышленности, указывает эксперт.

С другой стороны, в активизации монетарных стимулов остается все меньше сомнений, считает он. "В перспективе ближайших дней мы можем наблюдать за выходом очередного набора "твиттерных" интервенций со стороны Трампа в адрес ФРС. В условиях продолжающегося обострения внутриполитического конфликта в Штатах, Трамп может в значительной мере увеличить давление на регулятор", — добавляет Покатович.

"В отношении движения курса российского рубля ожидаем, что валюта может снова продемонстрировать попытки умеренного укрепления. Также заметим, если ожидания рынка в ближайшее время "заложатся" на снижение ставки ФРС, это станет мощным драйвером для аналогичных действий российского ЦБ", — говорит эксперт.