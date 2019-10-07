МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к иене слегка снижается и стабилен к евро в понедельник днём, трейдеры обращают внимание на новости по торговле между США и КНР, а также на слабую статистику по Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск курс евро к доллару рос до 1,0977 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0976 доллара за евро, ранее показатель снижался. Курс доллара к иене опускался до 106,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,92 пункта.

Иена укрепляется к доллару на фоне сохранения рисков в торговле между США и Китаем. Ранее СМИ сообщили, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона. Традиционно иена считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков.

Сдерживает евро слабая внутренняя статистика. Так, по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), промышленные заказы в стране в августе сократились в месячном выражении на 0,6%, хотя ожидалось снижение на 0,3%, а годовое снижение в августе составило 6,7% после падения на 5% в июле. Вместе с этим индекс доверия инвесторов в зоне евро в октябре упал до минимума за последние шесть с половиной лет, сообщила исследовательская группа Sentix.

Участники торгов ожидают публикации в среду протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Встреча прошла 17-18 сентября, и по её итогам регулятор ожидаемо уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых. По данным CME Group, 78,6% аналитиков ожидают очередного снижения на встрече в октябре, остальные эксперты прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.