МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днём ускорили рост по сравнению с утренней динамикой, трейдеры оценивают торговые перспективы для Вашингтона и Пекина перед предстоящим продолжением переговоров, обращая внимание на риски на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,81%, до 58,84 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04%, до 53,36 доллара за баррель. Утром котировки росли в пределах 0,1%.

Внимание трейдеров обращено к возобновлению торговых переговоров США и КНР, новый раунд которых начнется 10-11 октября. Ранее СМИ сообщили, что Китай намерен сузить повестку торговых переговоров с США — власти страны хотят исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

"Атаки в Саудовской Аравии быстро забылись, и вновь на нефтяных рынках основным драйвером стал мировой экономический рост", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлема (Craig Erlam).

Инвесторы также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, аналитики отметили риски для поставок в связи с политической нестабильностью в Ираке. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.