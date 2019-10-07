МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на поддержке цен на нефть, а также ослабления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.59 мск прибавлял 0,83%, до 2715,03 пункта, индекс РТС — 0,46%, до 1317,66 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 30 копеек, до 64,92 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 71,32 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1% — до 58,9 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции компании "Сафмар финансовые инвестиции" (3,05%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 2,27%, обыкновенные акции – на 1,75%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,95%), префы "Транснефти" (1,59%), акции ВТБ (1,47%), а также акции АФК "Система" (1,43%), "Норникеля" (1,36%), ЛСР (1,36%) "Газпрома" (1,26%), "Новатэка" (1,1%), "Роснефти" (1,05%).

"Рост вызван слабоположительной динамикой котировок преимущественно нефтегазового сектора. Но рост в пределах 2% в бумагах "Татнефти" после падения почти на 10% в сентябре является незначительным", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".

Среди немногих лидеров падения – депозитарные расписки X5 (-1,62%), акции ГК "ПИК" (-1,43%), "Алросы" (-1,22%), "Юнипро" (-0,96%), "Распадской" (-0,92%), а также акции ТМК (-0,8%) и обыкновенные акции "Мечела" (-0,62%).

ПРОГНОЗЫ

Не исключаю тестирование сегодня уровня 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Костырко. С учетом того, что рубль сегодня немного слабеет, индекс РТС будет отставать от индекса Мосбиржи в своей динамике и будет торговаться в диапазоне 1310-1325 пунктов, полагает аналитик.

"Нефть может сохранить рост до конца дня на новостях о сокращении добычи из-за профилактических работ на ряде месторождений в Северном море и Ливии. Кроме того, в Ираке произошли столкновения с протестными группами, что говорит о возможности погружения страны в очередную волну насилия", — в свою очередь считает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

Более скептичен Ващенко. "Рост на рынке обусловлен техническим отскоком после длительного снижения. Торговые объемы низкие, так что на слом нисходящего тренда пока это движение не претендует", — считает эксперт, и потому до конца дня ожидает спокойной динамики рынков. С его точки зрения, индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2700-2730 пунктов.