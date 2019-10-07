МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник, в то время как инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.52 мск индекс Dow Jones в минусе на 0,41%, до 26464,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 7957,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 2940,79 пункта.

В центре внимания трейдеров находятся торговые переговоры США и Китая, очередной раунд которых запланирован на 10-11 октября. При этом большинство инвесторов ожидает, что долгожданные переговоры снова не приведут к заключению всеобъемлющего торгового соглашения.

Такой пессимизм поддерживает сообщение СМИ о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

"Сейчас инвесторы больше сосредоточены на… результате этих переговоров, но большинство не уверены в том, что на этой неделе будет принято какое-то конкретное решение", — отметил партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов также ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, благодаря которому инвесторы, вероятно, смогут получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора после двух снижений учётной ставки подряд — в июле и сентябре. Протокол заседания будет опубликован в среду.