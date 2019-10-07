МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Курс доллара восстанавливается к иене после падения в ходе торговой сессии ранее на новостях о развитии внешнеторгового переговорного процесса США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс доллара к иене растёт до 106,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,93 иены. Курс евро к доллару увеличивается до 1,0997 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0976 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 98,74 пункта.

Следующий раунд торговых переговоров США и Китая ожидается 10-11 октября. Курс доллара перешел к росту после падения по отношению к иене, которое было вызвано сообщением СМИ о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

"Обстановка на рынках смягчилась после новостей о том, что официальные представители Китая неохотно, но соглашаются на заключение всеобъемлющего торгового соглашения с США", — приводит агентство Рейтер комментарий главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна (Shaun Osborne).

Кроме того, инвесторы ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, благодаря которому инвесторы, вероятно, смогут получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора после двух снижений учётной ставки подряд — в июле и сентябре. Протокол заседания будет опубликован в среду.

Снижение процентной ставки ФРС традиционно ослабляет доллар. При этом стратег MAF Global Forex во Франкфурте Марк-Андре Фонгерн (Marc-Andre Fongern) отметил, что доллар все равно "останется востребованным в качестве валюты-убежища".