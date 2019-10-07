МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается, удорожание доллара в ходе торгов сдерживает котировки металла, при этом рынки продолжают с оптимизмом ожидать нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 6,15 доллара, или на 0,41%, до 1506,75 доллара за тройскую унцию; цена декабрьского фьючерса на серебро — на 0,36%, до 17,562 доллара за унцию.

"Кажется, что золото здесь пошло на спад, нам просто нужен инициирующий фактор, чтобы рынок сдвинулся. Тот факт, что доллар немного поднялся, является причиной некоторого ослабления золота", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). Наблюдающееся сейчас некоторое укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что снижает спрос на металл.

Хансен также полагает, что на текущей неделе инвесторы будут склонны занимать выжидательную позицию перед публикацией протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и новым раундом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, который пройдет 10-11 октября. По сообщению Белого дома, в центре внимания переговоров представителей двух стран 10 октября будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

Ранее СМИ сообщали, что китайские власти на встрече в Вашингтоне хотели было сузить повестку, исключив из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона, но затем появились новости о том, что официальные представители Китая неохотно, но соглашаются на заключение всеобъемлющего торгового соглашения с США.

Традиционно золото считается более надежным активом, спрос на который растёт в случае усиления экономических рисков, в том числе внешнеторговых, и наоборот.