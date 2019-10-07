МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повысился по индексам в понедельник в рамках коррекции, оттолкнувшись от минимумов с начала сентября.

Повышение рынка нефти и западноевропейских биржевых индексов поддержало рост курса российских акций, отмечают трейдеры.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,99%, до 2719,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1320,25 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок повышался в начале недели, корректируя предыдущее падение, продолжавшееся на протяжение нескольких торговых сессий и опустившее российские биржевые индексы в район минимумов с конца августа – начала сентября.

Поддержка пришла от рынка нефти, который вечером прибавлял 1,3%, до 59,12 доллара за баррель сорта Brent.

Нефтетрейдеры оценивают торговые перспективы для Вашингтона и Пекина перед предстоящим продолжением переговоров, обращая также внимание на риски сокращения поставок энергоресурсов с Ближнего Востока.

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник на 0,6-0,7%, что также поддержало рост российских ценных бумаг.

В лидерах повышения цены сегодня вполне закономерно оказались акции нефтегазового сектора: "Татнефти" (префы — на 3,2%, обыкновенные акции – на 1,5%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2,2%), префы "Транснефти" (+2,1%), акции "Газпрома" (+2,1%), "Новатэка" (+1,2%).

Снизились в стоимости ГДР X5 (-3,1%), акции ГК "ПИК" (-3,4%), "Алросы" (-3,5%), "Юнипро" (-1,3%), "Распадской" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии вышли на уровни сопротивления 2720 и 1320 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Оба индикатора в целом двигаются в рамках нисходящего тренда и обладают потенциалом снижения, но улучшение внешнего фона и способность закрепиться выше ближайших сопротивлений увеличили бы вероятность развития восходящей коррекции с ориентиром по индексу Мосбиржи на завтра в 2700-2735 пунктов, добавила она.

"С фундаментальной точки зрения на мировых фондовых площадках в начале недели сохранился умеренный оптимизм, несмотря на не слишком оптимистичные сигналы в отношении торгового вопроса. Рынки перешли в стадию восходящей коррекции после падения, а во вторник смогут оценить макроэкономические данные, в том числе из Китая. У инвесторов все еще теплится надежда на дополнительное смягчение политики ФРС США до конца текущего года – данный фактор сдерживает индексы от более масштабного падения", — сказала Кожухова.

Во вторник российский рынок акций может показать разнонаправленную динамику в рамках 2700-2725 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил перспективы Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Нефть может вернуться к неуверенной ценовой динамике, поскольку, по нашему мнению, усилится напряженность информационного фона, связанного с торговыми переговорами США и Китая. Неопределённость в отношении их результатов сохраняется на высоком уровне. По некоторым данным, Китай не готов идти на уступки США, в частности по вопросам субсидий госпредприятиям, однако при этом руководство Поднебесной заинтересовано в заключении промежуточной сделки", — добавил он.