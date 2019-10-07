МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,56%, до 6,42 доллара, "Новатэка" — на 0,5%, до 202,2 доллара, "Лукойла" — на 0,32%, до 82,66 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 2,18%, до 6,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,94%, до 32,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,65%, до 24,75 доллара, "Северстали" — на 0,59%, до 13,56 доллара, НЛМК — уменьшилась на 0,49%, до 20,34 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,92%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 1,58%, до 14,15 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,48%, до 16,82 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,46%, до 12,17 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 5,26%, до 3,33 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,24%, до 3,77 доллара.