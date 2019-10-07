МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Альфа-банк в понедельник разместил субординированные еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов со ставкой купона в размере 5,95% годовых, рассказал РИА Новости главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

"В понедельник мы открыли книгу заявок на субординированные еврооблигации по итогам встреч с инвесторами, которые состоялись на прошлой неделе. Спрос на бумаги превышал итоговый объем размещения в 400 миллионов долларов в 1,5 раза. Изначально банк объявил минимальный объем размещения в размере 300 миллионов долларов, в результате банк разместил чуть больше – 400 миллионов долларов", — сказал он.

По его словам, книгу заявок банк открыл с ориентиром по купону около 6% годовых, так как многие инвесторы заходили с идеей заработать чуть больше 6%, в итоге книга была закрыта с купоном 5,95% годовых. "Таким образом, мы соединили интересы как российских инвесторов, так и международных. Значительную часть нового выпуска – около половины – купили международные инвесторы, большие частные банки", — отметил он.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Банк разместил субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-банка.

"Для нас это очень хорошая цена в 5,95%. Последние несколько недель были тяжелыми с точки зрения новостного фона. Еще грядет Brexit, что тоже накладывает свой отпечаток, поэтому для текущего рынка это очень неплохой результат. Кроме того, в этом году рынок отличается тем, что очень много российских эмитентов на него вышли с большими размещениями, поглощая аппетит к риску на Россию, который есть у международных инвесторов. Таким образом, мы получили достаточную поддержку, при том что у инвесторов, которые заходили к нам, уже было куплено много российских имен, которые размещались, начиная с сентября этого года", — сказал он.

"По сути, программу заимствований на этот год банк закрыл, но, тем не менее, мы как всегда будем следить за рынком и думать. Мы сможем выкупить субординированный заем, выпущенный в 2014 году, по опциону в феврале 2020 года в размере 250 миллионов долларов. Соответственно, мы его заместили этим новым размещением, и даже увеличили немного использование этого инструмента в нашей структуре капитала", — заключил Чухлов.