МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты против доллара и евро снижается в понедельник, несмотря на попытки рынка нефти восстановиться после недавнего затяжного падения к двухмесячным минимумам, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.19 мск повышался на 33 копейки, до 64,95 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 71,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль вечером снижался к доллару и евро после роста в конце прошлой недели. Рыночные настроения снова оказываются в зоне повышенной волатильности, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"С одной стороны, надежды на торговые компромиссы вновь омрачены сдвигом в китайской переговорной позиции. С другой стороны, внутриполитическая борьба в США продолжает обостряться, тема импичмента пока не выходит из новостного фона", — добавил он, говоря о факторах нестабильности рынков.

Рынок нефти вечером прибавлял 0,8%, до 58,84 доллара за баррель сорта Brent, однако этот рост слабо помогал курсу рубля.

Нефтетрейдеры же оценивают торговые перспективы для Вашингтона и Пекина перед предстоящим продолжением переговоров, обращая также внимание на риски сокращения поставок энергоресурсов с Ближнего Востока.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,5% каждый. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

"КРЕСТ СМЕРТИ" ПОКА НЕ СТРАШЕН РУБЛЮ

Некоторые аналитики заметили на графике динамики курса рубля так называемый "крест смерти" — фигуру технического анализа, сигнализирующую о скором резком снижении курса валюты РФ. Ее признаком является уход кривой 50-дневной скользящей средней курса рубля ниже кривой 200-дневной скользящей средней курса рубля.

Однако не стоит придавать такого серьезного значения формированию данной модели, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Не всегда, при ее появлении происходит провал. Примером может служить статистика с 2017 года – во второй его половине данный сигнал на простых скользящих средних появлялся дважды. Однако ослабление рубля началось лишь в первой декаде апреле 2018 года. При этом лишь в конце апреля был сформирован еще один подобный "смертельны крест" и он был "запаздывающим" — появился уже после существенной волны роста доллара", — сказал он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник рубль, как и другие рисковые активы, будет подвержена давлению со стороны рыночной неопределённости, считает Покатович из компании "БКС Премьер".

"Инвесторы будут концентрировать свое внимание на заявлениях по торговым переговорам. Обмен "политическими любезностями" в США также будет наиболее актуальной темой. В результате ожидаем движения курса доллара во вторник в диапазоне 64,4-65,5 рубля", — оценил перспективы он.

Доллар будет держаться в диапазоне 64,5-65,5 рубля, но ожидаемые события недели способны внести свои коррективы, считает Андрей Люшин из "Локо Банка".

"Ожидается публикация протоколов с последнего заседания ФРС и очередной раунд торговых переговоров США-Китай. Евро прекратил снижение возле уровня поддержки 70,95 рубля", — добавил он.

В текущих условиях есть определенные среднесрочные риски ослабления российской валюты, так как с фундаментальной точки зрения рубль выглядит несколько переоцененным, считает Зварич из Промсвязьбанка. При ценах на нефть марки Brent ниже 60 долларов курс доллара смещается в сторону 66 рублей, оценил он.