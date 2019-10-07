МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Пятеро физлиц подали коллективный иск к американским криптобиржам Tether и Bitfinex в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка на сумму в 1,4 триллиона долларов, говорится в сообщении суда.

Биржи обвиняются в использовании операций с криптовалютами для обмана инвесторов и манипулирования рынками.

"Подсчет убытков на данном этапе преждевременен, но нет сомнений в том, что масштаб нанесенного ущерба рекордный. Предполагаемый ущерб составляет 1,4 триллиона долларов", — говорится в сообщении.

Криптобиржа Bitfinex, основанная в 2012 году, является одной из крупнейших бирж в сфере торговли криптовалютами. Компания Tether Limited владеет одноименной криптовалютой, которая по словам компании, поддерживается фактическими активами, находящимися на резервном счете платформы.